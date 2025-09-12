العالم اليوم - ترحيب عربي ودولي بإقرار "إعلان نيويورك" الخاص بحل الدولتين

انتم الان تتابعون خبر ترحيب عربي ودولي بإقرار "إعلان نيويورك" الخاص بحل الدولتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - رحبت دول عدة، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المؤيد لإعلان نيويورك، بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في بيان إن ذلك "يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، ويشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أن "الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، تمثل ركيزة أساسية لترسيخ حق شعبنا في تقرير مصيره، وضمان حماية حل الدولتين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما رحبت حركة فتح، بالتصويت، معتبرة أن "القرار يشكل محطة مهمة تعكس الإجماع الأممي على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ووضع العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة "إكس": "بقيادة فرنسا والسعودية، اعتمد 142 بلدا (إعلان نيويورك) بشأن حل الدولتين".

وأضاف: "معا، نرسم مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط. ستكون فرنسا والسعودية وجميع شركائهما في نيويورك لتجسيد خطة السلام هذه في مؤتمر حل الدولتين".

وتابع: "مستقبل آخر ممكن. شعبان، دولتان: إسرائيل وفلسطين، يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. الأمر متروك لنا جميعا لتحقيق ذلك".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باعتماد قرار يؤيد "إعلان نيويورك"، معتبرة إياه "خطوة مهمة نحو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين".

وأضافت أن قرار "إعلان نيويورك" يؤكد "الإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

ورحب مجلس التعاون الخليجي أيضا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "إعلان نيويورك".

وذكر: "اعتماد هذا الإعلان سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويمثل بارقة أمل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة".

واعتمد الإعلان بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، مع امتناع 12 دولة عن التصويت.

والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.