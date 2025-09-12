العالم اليوم - مجلس إدارة الأهلي المصري يرفض قرار الخطيب: نحتاجك

انتم الان تتابعون خبر مجلس إدارة الأهلي المصري يرفض قرار الخطيب: نحتاجك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الجمعة، قرار رئيس النادي محمود الخطيب، الذي أعلن عدم ترشحه لدورة انتخابية جديدة.

وقال مجلس الإدارة في بيان إنه "يرفض ابتعاد الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما أنه دوما يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره".

وثمن المجلس "رحلة عطاء الخطيب على مدار ما يزيد على 50 عاما (لاعبا وإداريا)"، كما ثمن "ما تحمله ويتحمله من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية".

وأكد "حق الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيا له الشفاء العاجل".

وكان الخطيب، الذي يعد أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية على مدار تاريخها، أعلن عدم ترشحه لدورة انتخابية جديدة والاكتفاء بالثماني سنوات التي قضاها رئيسا للنادي.

وقال الخطيب في بيان رسمي، الجمعة: "زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي. منذ 8 سنوات تعاهدنا مع جماهير الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية، ليبقي الأهلي علي القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وأعضائه".

وأضاف: "على مدار دورتين انتخابيتين تشرفت برئاسة مجلس الإدارة والعمل معكم ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكل بناء أو تطوير أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وقاريا وعالميا".

وأوضح: "كما تعلمون فقد حاولت عدة مرات أن ابتعد عن الضغوط لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضرني للعودة لمباشرة العمل اليومي، التزاما بالمسؤولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتقديرا لثقة وطموحات الجماهير".