نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارًا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وأكد مراسل Rt أن قرار الجمعية جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي انعقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو 2025.

وقد أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة معارضتهما الشديدة للقرار قبل التصويت، غير أن ذلك لم يمنع الجمعية العامة من إقراره بأغلبية واسعة.

وصوتت 142 دولة لصالحه، مقابل 10 دول صوتت ضد، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.