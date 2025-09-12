نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على "انتهاك المجال الجوي البولندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة السفير الروسي لدى برلين على خلفية "الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي بمسيرات روسية".

وفي منشور على منصة "إكس"، بررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة بأن تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خطير ولا يمكن قبوله"، مؤكدة أن "حلف شمال الأطلسي يقف موحدا للدفاع عن أراضي الحلف وأمنه".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد صرح بأنه لا يرى في انتهاك الأجواء البولندية مجرد سهو، بل "تهديد خطير للسلام في كل أوروبا"، معتبرا أن ما يحدث يمثل "نوعية جديدة من الهجمات التي تتعرض لها أوروبا من روسيا".

وردا على ذلك، عززت الحكومة الألمانية مشاركة الجيش الألماني في حماية الجناح الشرقي للناتو، حيث جرى تخصيص أربع مقاتلات من طراز "يوروفايتر" بدلا من اثنتين تعملان حتى الآن في مهمة مراقبة الأجواء فوق بولندا انطلاقا من قاعدة روستوك-لاجه، كما مددت ألمانيا فترة المهمة بشكل مبدئي حتى نهاية العام.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا علم له بأي اتصالات أو طلبات للتواصل من جانب الحكومة البولندية وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يوجهان يوميا اتهامات لروسيا بالاستفزازات دون تقديم براهين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الواسعة التي نفذتها قواتها ضد الصناعات العسكرية الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر لم تشمل أي أهداف داخل بولندا، وأبدت استعدادها للتشاور مع المسؤولين البولنديين حول الطائرات المسيرة التي قالوا إنها عبرت أجواء بلادهم قادمة من روسيا.