ترامب يعلن القبض على المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القبض على المشتبه به في اغتيال الناشط تشارلي كيرك، الذي قتل قبل أيام خلال حدث في ولاية يوتاه.

وقال ترامب في تصريح: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، كاشفا أن "المعلومات الحاسمة التي أدت إلى الاعتقال جاءت من شخص مقرب من المشتبه به.. وهذا الشخص ‏هو والده، وهو رجل دين وواعظا في الكنيسة".

وأفاد بأنه "قام بتسليم ابنه إلى المارشال الأمريكي بعد أن أخبره شخص إن صورة ابنه منشورة ويتم البحث عنه".

وذكر أنه "من المتوقع أن تصدر السلطات إعلانا رسميا بشأن الاعتقال اليوم"، مشيرا إلى أن "مصالح الشرطة وأعوان وزارة العدل قاموا بعمل عظيم في قضية كيرك".

وأضاف: "أتمنى أن تطبق عقوبة الإعدام على القاتل"، معلنا أنه يدعم المحاكمات السريعة بعد مقتل كيرك فـ "تأجيل الإجراءات لسنوات أمر غير مقبول".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه من المتوقع أن تعقد السلطات في ولاية يوتا مؤتمرا صحفيا عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للكشف آخر التطورات المتعلقة بالقضية.

هذا وسافر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إلى يوتا يوم الخميس، وكان حاضرا في مؤتمر صحفي مسائي، حيث نشرت جهات إنفاذ القانون لقطات فيديو وصورا ثابتة جديدة للمشتبه به في إطلاق النار المميت، مناشدة الجمهور المساعدة في البحث.

وقتل كيرك، الحليف المقرب لترامب وصديق نائب الرئيس جي دي فانس، يوم الأربعاء أثناء إلقائه كلمة أمام حشد كبير في جامعة وادي يوتا، وهي جامعة في مدينة أوريم.