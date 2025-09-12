نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: قاتل تشارلي كيرك "حيوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في العثور على "الحيوان" الذي قتل الناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.

وقال ترامب: "كان تشارلي كيرك من أبرز المدافعين عن عدم العنف وحرية التعبير في الحرم الجامعي. كان مدافعا عن عدم العنف. هذه هي الطريقة التي أود أن أرى الناس يستجيبون بها.. تحدثت إلى إيريكا، زوجته. أجرينا حديثا طويلا، وهي محطمة".

وردا على سؤال: "هل تعتقد أن القاتل مدرب كقاتل مأجور؟ عادة ما تكون غرائزك دائما صائبة"، قال ترامب: "أفضل ألا أقول. أعتقد أن هناك تقدما يحرز. إنه حيوان، ونأمل أن يقبضوا عليه، وأن يحصلوا عليه. ما فعله أمر مشين".

وأضاف: "كان تشارلي كيرك شخصا عظيما، ورجلا عظيما. عظيما من كل النواحي، وخاصة مع الشباب. وما فعله هذا الرجل، كان مشينا. لذلك نأمل أن يتم القبض عليه، وسنتعامل معه بشكل مناسب للغاية.. أنا قلق حقا على بلدنا. لدينا بلد عظيم. لدينا مجموعة راديكالية يسارية من المجانين هناك. مجانين بالكامل وسوف نحل هذه المشكلة... أنا فقط قلق على البلد