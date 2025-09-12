العالم اليوم - "دبي للاستثمار" تدرس طرح 25 بالمئة من شركة تابعة

انتم الان تتابعون خبر "دبي للاستثمار" تدرس طرح 25 بالمئة من شركة تابعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 01:24 مساءً - أعلنت شركة "دبي للاستثمار" دخولها في محادثات مع عدد من البنوك بهدف إدراج إحدى الشركات التابعة لها، والمسؤولة عن تطوير أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في الإمارة، في خطوة تستهدف الاستفادة من الطلب المتنامي على العقارات في دبي.

وكشف خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"، أن الشركة تخطط لبيع ما يصل إلى 25 بالمئة من أسهم شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار (دبي إنفيستمنتس بارك ديفيلوبمنت)، بحلول شهر فبراير المقبل، موضحاً أن عائدات الطرح ستُستخدم للتوسع وإطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مجمعات أخرى، بحسب "بلومبيرغ".

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن القيمة السوقية المحتملة للشركة تقدر ما بين 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) و10 مليارات درهم.

ويغطي المشروع مساحة تقارب 8.9 أميال مربعة، ويشمل مناطق صناعية وتجارية وسكنية، مع معدل إشغال يتجاوز 90 بالمئة، مدعوماً بعقود إيجار مع عشرات الشركات، ما يوفر فرصاً كبيرة لنمو العوائد الإيجارية.

وأضاف بن كلبان أن الشركة تدرس أيضاً خيارات تشمل استقطاب مستثمرين استراتيجيين أو تنفيذ طرح خاص، لافتاً إلى إمكانية إدراج شركات تابعة مثل "الإمارات للزجاج" و"إيميكول" لخدمات التبريد المركزي في السوق خلال السنوات القادمة، بعد توسع أعمالها.

شهد سوق العقارات في مدينة دبي طفرة، مدفوعًا بالمشترين الأجانب الذين جذبتهم قواعد التأشيرات الذهبية وزيادة الطلب من المستخدمين النهائيين. فقد ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 70 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية، مما أدى إلى ازدهار أوسع في قطاع البناء.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن خالد بن كلبان قوله إن الشركة تعمل على زيادة رأس المال، ومشاريع واستحواذات جديدة، مضيفاً أن الشركة تستعد للتخارج من أربع شركات تابعة، وقد تم تقييمها بالكامل: شركتان جاهزتان للطرح، وشركتان أخريان قيد التطوير والتوسعة للوصول إلى قيمة سوقية مستهدفة لا تقل عن 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم)، لضمان طرحهما في السوق المالي بشكل مناسب.

وتستفيد "دبي للاستثمار"، التي تمتلك حصصاً في نحو 30 شركة تعمل في قطاعات التصنيع والعقارات والخدمات المالية، من هذه الديناميكية، إذ سجل سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 32 بالمئة منذ بداية العام، متفوقاً على أداء المؤشر العام لسوق دبي المالي، الذي ارتفع بنسبة 15 بالمئة.