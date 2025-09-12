نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات نيبال إلى 51 قتيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في نيبال إلى 51 قتيلا، و1300 مصاب.

أعلنت أجهزة السلطات في نيبال عن ارتفاع أعداد القتلى في أعمال الشغب مطلع هذا الأسبوع في العاصمة كاتماندو ومدن أخرى في البلاد على خلفية احتجاجات ضد الفساد وحظر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالات الأنباء اليوم الجمعة بأن المحتجين فرضوا اختيار الرئيسة السابقة للمحكمة العليا سوشيلا كاركي لتعيينها قائمة بأعمال رئيس الحكومة.

يشار إلى أن الاحتجاجتات الأخيرة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء كي بي شارما أولي. وكان الطلاب الجامعيون ونشطاء حركة شباب "جيل زد Z" أبرز المشاركين في الاحتجاجات.

وأشعل المحتجون النار في عدة مباني حكومية، وهاجموا منازل عدد من السياسيين والمسؤولين وتم على إثرها إعلان حظر تجول في البلاد