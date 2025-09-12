العالم اليوم - تركيا.. اعتقال 161 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. اعتقال 161 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 12:28 مساءً - أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الجمعة، أنه على مدار الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 161 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش .

وأضاف الوزير عبر منصة إكس، أن المشتبه بهم كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعما ماليا، وقد ألقي القبض عليهم في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول وهي أكبر مدينة.

وقال يرلي قايا إنه جرى ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية في المداهمات.

ونفذ داعش هجمات عدة على تركيا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك قصف مزدوج على مسيرة سياسية في 2015 الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في أكثر هجوم إرهابي فتكا في البلاد.