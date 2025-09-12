نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينشر قائمة مناطق آمنة لسكان غزة ويحذر من مغادرة المدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الجيش الإسرائيلي قائمة "مناطق آمنة" في قطاع غزة على السكان التوجه إليها، ووجه لهم تحذيرا يطالبهم بالبقاء في المدينة.

وجاء في بيان الجيش: "كجزء من جهود الجيش لتوفير المعلومات اللازمة للمتواجدين في مدينة غزة وضمان انتقالهم بأمان لحماية أنفسهم، ينشر الجيش قائمة بالمناطق التي يمكن التوجه إليها:

النصيرات

البريج

الزوايدة

المغازي

غرب المصدر

دير البلح

القرارة 6 و7

حي المواصي في خان يونس

حي الجلاء في خان يونس

غرب حي الأمل في خان يونس

حي النصر في خان يونس

حي التحرير في خان يونس

غرب حي بطن السمين في خان يونس

غرب حي قيزان أبو رشوان في خان يونس".

وشدد الجيش على أنه "مصمم على حسم المعركة ضد حركة حماس، وأنه سيتصرف بقوة شديدة داخل مدينة غزة كما فعل في بقية أنحاء القطاع"، مضيفا: "من أجل سلامتكم، ينصح الجيش بالتوجه فورا إلى المناطق المدرجة في القائمة، فالبقاء داخل مدينة غزة يعد في غاية الخطورة ويعرض حياتكم للخطر