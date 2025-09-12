العالم اليوم - انخفاض العجز التجاري الأميركي في أغسطس بفضل إيرادات الرسوم

انتم الان تتابعون خبر انخفاض العجز التجاري الأميركي في أغسطس بفضل إيرادات الرسوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - انخفض عجز الموازنة الأميركية في أغسطس بواقع 35 مليار دولار، ما يعادل تسعة بالمئة عن العام السابق، ليصل إلى 345 مليار دولار بعد أن دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب صافي إيرادات الجمارك للارتفاع بنحو 22.5 مليار دولار خلال الشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة.

وارتفع العجز منذ بداية العام 76 مليار دولار، بما يعادل أربعة بالمئة، إلى 1.973 تريليون دولار، مع تبقي شهر واحد على نهاية السنة المالية 2025.

وزادت الإيرادات في أغسطس 38 مليار دولار، أي 12 بالمئة، إلى 344 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات بمقدار ملياري دولار إلى 689 مليار. وحققت الإيرادات والنفقات أرقاما قياسية جديدة خلال الشهر.

وبلغت إيرادات الجمارك الصافية في أغسطس رقما قياسيا شهريا غير مسبوق عند 29.5 مليار دولار، ارتفاعا من سبعة مليارات في العام السابق، بدعم من رسوم ترامب الجمركية.