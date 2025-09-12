الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن من بين المعتقلين أسرى سابقين، وشخصيات تنظيمية فاعلة، حيث توزعت عمليات الاعتقال على عدة محافظات منها (جنين، سلفيت، طولكرم، بيت لحم، رام الله، والخليل).

وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدات شمال غرب القدس، منذ أربعة أيام، وينفذ عمليات تنكيل وتحقيق ميداني واسعة، وانتقام جماعي ممنهج، حيث اعتدت على المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، فيما لم يتسن لنا التأكد من حالات الاعتقال الفعلية حتى اللحظة.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في الضفة بما فيها القدس، بلغ أكثر من (19) ألف حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تقدر بالآلاف، علما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله، ومن تم الإفراج عنه لاحقا.