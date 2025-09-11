العالم اليوم - تقييم إسرائيلي: قادة حماس نجوا من ضربة الدوحة

انتم الان تتابعون خبر تقييم إسرائيلي: قادة حماس نجوا من ضربة الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:28 مساءً - يعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن معظم قادة حركة حماس نجوا من الهجوم على مقر إقامتهم في الدوحة، الثلاثاء.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، إن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وكانت الحركة أعلنت مساء الثلاثاء، أن وفدها المفاوض نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفت مقره في الدوحة.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وأوضحت حماس أن القتلى هم همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون.

كذلك قتل الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.