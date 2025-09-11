نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق: تنسيق استراتيجي ودعم متبادل في مواجهة التحديات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق.

وتم خلال الاتصال التأكيد على البناء على النجاح الذي حققته الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في بغداد في يناير 2025، بما يعزز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتنموية.

دعم مصر لجهود إعادة إعمار العراق

أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للعراق الشقيق في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة الفاعلة من خلال خبرات شركاتها الوطنية والقطاع الخاص.

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء العراقي هذا الموقف، معربًا عن تقديره للتضامن المصري المستمر.

إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة، حيث أدان الجانبان هذا العدوان المشين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدا تضامنهما الكامل مع الدوحة ورفض أي مساس بسيادتها أو زعزعة استقرارها.

غزة والقضية الفلسطينية

كما ناقش الرئيسان التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث شددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التأكيد على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الملف النووي الإيراني وجهود الوساطة المصرية

استعرض السيد الرئيس جهود مصر الأخيرة لدفع الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني نحو استئناف المفاوضات، وهو ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، بهدف تعزيز الحوار البناء واحتواء التوترات الإقليمية، وصولًا إلى تسوية سلمية لهذا الملف الحيوي.