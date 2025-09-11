نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قطر تشيع شهداء العدوان الإسرائيلي.. حضور رسمي وشعبي واسع يقوده أمير البلاد وقيادات حماس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مراسم تشييع جنازة شهداء العملية الإسرائيلية الفاشلة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين.

صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد محمد بن عبدالوهاب، قبل أن تنقل جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير حيث وريت الثرى وسط حضور شعبي ورسمي كبير، ومراسم دفن مهيبة.

وتأتي مراسم التشييع في ظل حالة استنكار واسعة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس المقيمين في الدوحة.

أسماء شهداء حماس في الغارة

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق مقتل ستة في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ذكرت أسماءهم على النحو التالي:

"همام الحية (أبو يحيى) - نجل خليل الحية، جهاد لباد (أبو بلال) - مدير مكتب الحية، عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، مؤمن حسونة (أبو عمر)، أحمد المملوك (أبو مالك)"، والقتيل السادس هو العريف بدر سعد محمد الحميدي، أحد أفراد قوى الأمن الداخلي القطرية.