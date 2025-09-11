نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير قطر يشارك في تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ويؤدي صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمير قطر يشارك في تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

شارك أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مراسم تشييع جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا سكنيًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأدى الهجوم، الذي هز الأوساط السياسية والإعلامية، إلى استشهاد خمسة فلسطينيين من بينهم نجل القيادي في حركة "حماس" الدكتور خليل الحية ومدير مكتبه، بالإضافة إلى استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا).

مشاركة أمير قطر في مراسم التشييع

أدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صلاة الجنازة اليوم الخميس على جثامين الضحايا في مسجد محمد بن عبدالوهاب بالعاصمة القطرية، بحضور قيادات سياسية وشخصيات بارزة من داخل وخارج قطر، وسط أجواء من الحزن والغضب الشعبي على استهداف المدنيين في الدوحة.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي

وكان سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد أعلن في وقت سابق عن استشهاد خمسة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الموقع السكني في الدوحة.

ومن بين الضحايا نجل الدكتور خليل الحية ومدير مكتبه، فيما أكدت وزارة الداخلية القطرية استشهاد أحد أفراد قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) في نفس الهجوم.

تحركات دولية مرتقبة

يأتي هذا الحادث في وقت حساس، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وتترقب الأوساط السياسية ردود الفعل الدولية على هذه الواقعة، التي اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي.