نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرقاش: جولة رئيس الإمارات الخليجية تهدف لتنسيق المواقف بعد هجوم الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن جولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دول الخليج تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون عقب الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة.

وأفاد قرقاش في تدوينة على منصة "إكس" يوم الخميس: "تأتي جولة صاحب السمو رئيس الدولة الخليجية بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخا لمفهوم المصير المشترك".

وأضاف المستشار الدبلوماسي "التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر".

وشدد على أن "العدوان الإسرائيلي على قطر يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة".



وفي وقت سابق، شدد قرقاش على أن أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلبا وقالبا مع دولة قطر، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء.



وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أكد خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها الدوحة للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد على أن "الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها".