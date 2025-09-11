نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعلن تضامنها الكامل مع قطر بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل رسالة تضامن من مصر إلى دولة قطر عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية في سابقة خطيرة هزت المنطقة.

وجاءت الزيارة في توقيت دقيق وحساس، حيث تعكس موقف القاهرة الرافض لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، وتجدد التأكيد على أن الأمن القومي العربي وحدة متكاملة لا يمكن التفريط فيها.

مصر تدين العدوان الإسرائيلي على قطر

أكد الوزير بدر عبدالعاطي خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن مصر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذا العمل العدائي لا يستهدف قطر وحدها، بل يهدد الأمن الجماعي العربي، مشددًا على أن المساس بأمن قطر هو مساس مباشر بالأمن القومي العربي.

تضامن ودعم كامل لقطر

نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمير قطر، مؤكدًا تضامن مصر الكامل ووقوفها التام قيادةً وحكومةً وشعبًا إلى جانب دولة قطر في هذا الظرف الحساس.

كما قدم التعازي في ضحايا الهجوم، مشددًا على أن الموقف المصري ينبع من التزام ثابت بحماية أمن واستقرار الدول العربية.

تقدير قطري للموقف المصري

من جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن اعتزازه وتقديره لمبادرة الرئيس السيسي بالاتصال الهاتفي معه في هذا الظرف الصعب، ولتكليف وزير الخارجية بنقل رسالة التضامن مباشرة.

وأكد أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية بين مصر وقطر، ويجسد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.