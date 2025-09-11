نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يضغط على نتنياهو لوقف الضربات على قطر وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتعهد بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة على قطر، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف عددًا من قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في ظل موجة غضب داخل البيت الأبيض وقلق دولي متزايد، إذ تعد قطر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة ومركزًا مهمًا للوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.

وقد أظهرت تصريحات ترامب الأخيرة استياءً واضحًا من العملية الإسرائيلية، معتبرًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا غير مقبول، ومطالبًا نتنياهو بعدم تكرار مثل هذه التحركات دون تنسيق مسبق مع واشنطن.

غضب أمريكي من الضربة الإسرائيلية

أوضحت المصادر أن نتنياهو لم يخطر ترامب أو كبار مستشاريه قبل تنفيذ الضربة، ما اعتبره مسؤولون أمريكيون "مفاجئًا وصادمًا".

وأكد ترامب للصحفيين أنه "لم يكن مسرورًا على الإطلاق بما حدث" وأنه كان "مستاءً من كل جانب في هذه القضية"، مشددًا على أن مثل هذه العمليات تقوّض الجهود الأمريكية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

اتصالات هاتفية عاجلة بين ترامب ونتنياهو

كشفت المصادر لموقع «أكسيوس» أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالين هاتفيين مع نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، عبّر خلالهما عن رفضه التام للعملية، وطالب بوقف أي عمليات مماثلة في المستقبل.

وأشارت المصادر إلى أن تعامل نتنياهو ومستشاره رون ديرمر مع القضية أعاد إلى الأذهان التوترات التي شابت علاقة ترامب بنتنياهو خلال ولايته الرئاسية الأولى.

موقف نتنياهو: تهديدات جديدة إذا استمرت حماس في قطر

في المقابل، أصدر نتنياهو مقطع فيديو أكد فيه أنه لن يتردد في توجيه ضربات جديدة "إذا واصل قادة حماس الإقامة في قطر"، مضيفًا بلهجة حادة: "إما أن تطردوا الإرهابيين أو تسلموهم للعدالة، وإذا لم تفعلوا فسنقوم نحن بذلك".

ويعكس هذا التصعيد العلني إصرار تل أبيب على ملاحقة قيادات الحركة أينما وجدوا، حتى لو أدى ذلك إلى توتير علاقاتها مع الحلفاء الدوليين.