نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن منح تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي بعد اغتياله في جامعة يوتا فالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يعلن منح تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيمنح الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي بعد اغتياله بالرصاص أثناء إلقائه خطابًا أمام حشد كبير في جامعة يوتا فالي.

وجاء الإعلان خلال كلمة ترامب في البنتاجون، حيث كان يحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، ليحوّل لحظة إحياء الذكرى إلى منصة لتكريم أحد أبرز الأصوات المناصرة للحرية في جيله.

وأكد ترامب أن كيرك كان «عملاقًا من جيله» وأن إرثه سيظل حيًا في قلوب الملايين، في وقت أمر فيه الرئيس بتنكيس الأعلام الأمريكية في جميع أنحاء البلاد حتى مساء الأحد حدادًا على روحه.

تكريم استثنائي من البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي في مستهل كلمته: «قبل أن نبدأ، اسمحوا لي أن أعرب عن رعب وحزن الكثير من الأمريكيين إزاء الاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك»، مشيرًا إلى أن حفل منح وسام الحرية الرئاسي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

وأضاف ترامب أن كيرك كان مصدر إلهام للملايين ومثالًا للشجاعة والدفاع عن القيم الأمريكية، مؤكدًا أن البلاد فقدت شخصية لا تعوّض.

أمر رئاسي بتنكيس الأعلام

وفي لفتة رسمية مؤثرة، أمر ترامب بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في كافة أنحاء البلاد حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد، تكريمًا لروح كيرك.

وكتب الرئيس على صفحته على منصة «تروث سوشيال»: «تكريمًا لتشارلي كيرك، الوطني الأمريكي العظيم، أصدرت أمرًا بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة».

صدمة وحزن في الأوساط الأمريكية

اغتيال كيرك أثار حالة من الصدمة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، حيث اعتبره كثيرون رمزًا للحرية وصوتًا للشباب المحافظين.

وأكد ترامب أن عائلة كيرك «أشخاص رائعون» وأنه يشاركهم الحزن العميق، قائلًا: «إننا نفتقده بشدة ولكنني لا أشك في أن صوت تشارلي سيظل حيًا».