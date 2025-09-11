العالم اليوم - نتنياهو يوسع الاستيطان و"يتعهد": لن تقوم دولة فلسطينية

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يوسع الاستيطان و"يتعهد": لن تقوم دولة فلسطينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، اتفاقا للمضي قدما في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، ستشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، التي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وكان مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية.