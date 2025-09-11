العالم اليوم - اغتيال كيرك.. "إف بي آي" ينشر صورا للمشتبه به ويعلن "مفاجأة"

انتم الان تتابعون خبر اغتيال كيرك.. "إف بي آي" ينشر صورا للمشتبه به ويعلن "مفاجأة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الخميس، صورا للمشتبه به في اغتيال الناشط المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل تشارلي كيرك، الذي قتل الأربعاء في جامعة "يوتا فالي" الأميركية.

وطلب الـ"إف بي آي" مساعدة الجمهور في التعرف على هوية المشتبه به، وعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تقود لضبط مطلق النار.

وجاء إعلان المكافأة على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من نشر صورا لشخص مشتبه به.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت السلطات الأميركية أن القناص الذي اغتال كيرك يعتقد أنه قفز من سطح مبنى وفر إلى أحد الأحياء بعد إطلاقه النار على الناشط، بينما "لم يتم تحديد هويته بعد".

ولاحقا كشفت السلطات عن العثور على بندقية يدوية في موقع الحادث، يعتقد أنها استخدمت في قنص الناشط الأميركي.

وذكرت الشرطة أن قاتل كيرك "يبدو أنه في سن الدراسة الجامعية"، و"اندمج" مع الطلاب الجامعيين، بينما واصلت التحقيق في أحدث عمل من أعمال العنف السياسي تشهده الولايات المتحدة.

وقال روبرت بولز كبير عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة سالت ليك: "يمكنني أن أخبركم أن هذه الفعالية كانت مستهدفة".

وأشارت السلطات إلى أن كيرك لقي حتفه بعيار ناري استقر في عنقه من سطح مبنى بعيد، في حرم جامعة "يوتا فالي"، حيث كان يلقي كلمة أمام آلاف الطلاب.

وأعلن ترامب، الخميس، أنه سوف يمنح وسام الحرية الرئاسي لكيرك.