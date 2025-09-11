نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السيسي وكير ستارمر يبحثان هاتفيًا تعزيز الشراكة المصرية البريطانية وتطورات غزة.. والرئيس يحذر من تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والتوافق على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.

تطورات الوضع في غزة

تطرق الاتصال إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عبورها، والإفراج عن الرهائن والأسرى.

وأكد الرئيس السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرًا من أن أي تحرك في هذا الاتجاه يُعد تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام الإقليمي، وقد يؤدي إلى موجات نزوح وهجرة غير شرعية غير مسبوقة نحو أوروبا.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحب الرئيس السيسي باعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، واعتبرها خطوة مهمة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن هذه الخطوة تتسق مع الجهود الدولية الهادفة إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر

أعرب الزعيمان عن إدانتهما الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مؤكدين أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.

القضايا الإقليمية والدولية

كما تناول الاتصال مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وصون مقدرات شعوبها.