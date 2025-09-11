العالم اليوم - عقوبات أميركية جديدة على الحوثيين

انتم الان تتابعون خبر عقوبات أميركية جديدة على الحوثيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 07:24 مساءً - فرضت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الجماعة المتحالفة مع إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على 32 فردا وكيانا بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لـ"تعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون".

ومن بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا "مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين".

وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر 2023 بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على غزة.

وكان ترامب أعلن في مايو عن اتفاق مفاجئ، لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.