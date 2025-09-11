العالم اليوم - كشف خيط جديد في مقتل كيرك.. والقناص قيد المطاردة

انتم الان تتابعون خبر كشف خيط جديد في مقتل كيرك.. والقناص قيد المطاردة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الخميس، العثور على السلاح المستخدم في اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحيازته لقطات فيديو للمشتبه بإطلاق النار عليه، والذي لا يزال طليقا.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات روبرت بولز للصحفيين: "لقد عثرنا على ما نعتقد أنه السلاح الذي استخدم في إطلاق النار أمس"، مشيرا إلى أنها "بندقية يدوية ذات قوة عالية".

وأضاف: "لدينا لقطات للمشتبه به".

وتابع: "نقوم بكل ما في وسعنا للعثور عليه، ولسنا أكيدين الى أي مدى تمكن من الابتعاد حتى الآن، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا".

فيديو جديد

من جانب آخر، أعربت السلطات الأميركية عن ثقتها بقدرتها على تحديد هوية المشتبه باغتيال المؤّثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في ولاية يوتا بو مايسون للصحفيين: "لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن"، مضيفا: "نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص. نحن واثقون من قدراتنا حاليا".

ماذا حدث؟

يُنسب إلى كيرك (31 عاما)، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) وحليف مقرب لترامب، الفضل في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان.

وقتل بالرصاص، الأربعاء، فيما وصفه سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا بأنه اغتيال سياسي.

وقعت عملية القتل، التي سجلتها بالتفصيل مقاطع مصورة انتشرت سريعا على الإنترنت، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد 65 كيلومترا تقريبا جنوبي سولت ليك سيتي.

وذكر (إف.بي.آي) ومسؤولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الحرم الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة.

وقال روبرت بولز المسؤول في (إف.بي.آي) للصحفيين إن القناص قفز من السطح ولاذ بالفرار إلى حي مجاور. وعثر المحققون على بندقية في منطقة غابات قريبة وجار فحصها إلى جانب آثار كف اليد وآثار القدمين بحثا عن أدلة.

وقال بو ماسون، مفوض إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا للصحفيين إن الجاني في عمر الطلبة الجامعيين فيما يبدو وإنه "اندمج جيدا" في الحرم الجامعي.

وأُعلن عن وفاة كيرك، المؤسس المشارك ورئيس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة" التي تسعى لنشر الأفكار اليمينية المحافظة بين الطلاب، في مستشفى محلي بعد ساعات.

وأثار مقتله موجة غضب عارمة وإدانة واسعة للعنف السياسي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ومن حكومات أجنبية.

وبدأ كيرك مسيرته السياسية المحافظة في سن المراهقة، وبعد أكثر من عقد بقليل، أصبح بعض أصدقائه الذين كونهم خلال مسيرته المهنية يشغلون الآن مناصب رفيعة في الحكومة والإعلام الأميركي.