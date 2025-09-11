نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي لأسباب أمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة i24 News العبرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة منعت إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني من المقرر عقده في مدينة دبي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت القناة أن وزارة الأمن الإسرائيلية أُبلغت رسميًا، الأربعاء، بأن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر.

خلفيات القرار ودلالاته

وأشارت المصادر إلى أن الإمارات بررت القرار بـ "دواعٍ أمنية"، غير أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا الخطوة ردًا مباشرًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير في قطر، الذي استهدف قادة بارزين في حركة حماس بالدوحة.

عملية "قمة النار" في قطر

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك قد أعلنا، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية أطلق عليها اسم "قمة النار" أو "يوم الحساب"، حيث استهدف سلاح الجو اجتماعًا لقيادات حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب تقارير إعلامية، حضر الاجتماع المستهدف عدد من كبار قادة الحركة، بينهم خليل الحية، خالد مشعل، محمد إسماعيل درويش، غازي حمد، وعزت الرشق، لمناقشة مقترح أمريكي بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

تضارب حول نتائج الهجوم

ورغم تلميحات الجانب الإسرائيلي إلى نجاح العملية، إلا أن حركة حماس نفت اغتيال كبار قادتها، مؤكدة أن قياداتها ما زالت تواصل مهامها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي.