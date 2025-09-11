نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي ينسف مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقدمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس على نسف مبنى تابع لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على المناطق الجنوبية للبنان.

استهداف جديد بطائرات مسيرة

وفي حادث منفصل، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية في قضاء صور، وسط تقارير أولية عن سقوط ضحية نتيجة القصف، ما يزيد من حالة التوتر في المنطقة.

تحليق مكثف للطيران المعادي

كما شهدت أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها ومجرى نهر الليطاني منذ ساعات الصباح الباكر تحليقًا كثيفًا للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، في مشهد يعكس استمرار التصعيد العسكري والتهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة الجنوبية من لبنان.