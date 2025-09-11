العالم اليوم - كيف يختبر الذكاء الاصطناعي متانة النظام المالي؟

انتم الان تتابعون خبر كيف يختبر الذكاء الاصطناعي متانة النظام المالي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - يشهد العالم موجة جديدة من الجدل حول مستقبل أسواق التكنولوجيا مع صعود الذكاء الاصطناعي إلى صدارة المشهد الاقتصادي، في وقت تتسابق فيه الشركات العملاقة والمستثمرون لضخ المليارات في هذا القطاع الواعد، وسط توقعات بأن يقود ثورة صناعية جديدة تعيد تشكيل قواعد النمو والابتكار.

تتنامى الحماسة العالمية حول التطبيقات الذكية بشكل غير مسبوق، إذ تحولت أسهم شركات محدودة إلى محرك رئيسي للمؤشرات الأميركية الكبرى، ما جعل الأسواق أكثر ارتباطًا بمسار هذه الطفرة التقنية. غير أن هذه الحركة السريعة تثير في المقابل تساؤلات عميقة حول استدامة هذا الزخم وحدود التفاؤل المفرط.

وتتصاعد المخاوف في أوساط المستثمرين والاقتصاديين من أن يقود هذا السباق المحموم إلى نشوء فقاعة مالية جديدة، تحمل في طياتها مخاطر تتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا لتطال الاقتصاد العالمي ككل. وبين رهانات المستقبل والتحذيرات الواقعية، يظل السؤال معلقًا: إلى أي مدى يمكن لهذه الطفرة أن تصمد أمام اختبارات السوق؟

يشير تقرير لـ "إيكونوميست" إلى أنه:

تشهد السوق ازدهارًا كبيرًا لأن الكثيرين يعتقدون بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا في الاقتصاد. وقد جادل مستثمرون في شركة سيكويا كابيتال، وهي شركة رأس مال مخاطر ، مؤخرًا بأنه سيكون "بحجم الثورة الصناعية، إن لم يكن أكبر منها".

لكن تقريرًا حديثًا صادرًا عن بنك UBS ، وجد أن توليد الإيرادات حتى الآن "كان مخيبًا للآمال"، وفق تقرير الصحيفة الذي يضيف: "بحسب تقديراتنا، يبلغ إجمالي الإيرادات من التكنولوجيا المتراكمة لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الغرب حاليًا 50 مليار دولار سنويًا. وعلى الرغم من أن هذه الإيرادات تنمو بسرعة، إلا أنها لا تزال أقل من 2 بالمئة من الاستثمار البالغ 2.9 تريليون دولار في مراكز البيانات الجديدة عالميًا والذي يتوقعه بنك مورغان ستانلي، بين عامي 2025 و2028 - وهو رقم يستثني تكاليف الطاقة".

وفي الوقت نفسه، فإن مدى ترجمة الإيرادات إلى أرباح غامض. وخلصت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن 95 بالمئة من المؤسسات تحصل على "عائد صفري" من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي .

تقييمات مرتفعة

يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية، أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين مع تصاعد الحماسة العالمية حول تطبيقاته، لكن هذا الزخم ترافقه مخاطر حقيقية تنذر بفقاعة مالية قد تُعرّض المستثمرين والأسواق لتقلبات حادة.

ويضيف أن تقييمات كثير من الشركات في هذا القطاع تعتمد على توقعات مستقبلية طموحة تفوق بكثير ما أثبتته من نتائج مالية أو تدفقات نقدية(..) وأي مراجعة بسيطة لهذه التوقعات قد تؤدي إلى إعادة تسعير حادة للأسهم، محذراً من أن تداعيات انفجار محتمل لفقاعة الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على المستثمرين فقط، بل قد تمتد إلى الأسواق المالية ككل، خاصة أن مؤشرات مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعتمد بدرجة كبيرة على أداء شركات تكنولوجية محدودة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويوضح أن هناك إشارات مقلقة تستدعي الانتباه، من بينها:

تقييمات مرتفعة دون أساس ربحي واضح لشركات ناشئة تُقيّم بمليارات الدولارات.

تركّز الأداء السوقي في عدد محدود من الأسهم الكبرى.

طفرة تمويلية للشركات الناشئة بمجرد ارتباطها بمصطلحات مثل "التعلم العميق" أو "الذكاء الاصطناعي التوليدي".

إنفاق رأسمالي مفرط من قبل شركات كبرى على مراكز البيانات والرقائق.

مضاربات قائمة على الاسم أكثر من القيمة الحقيقية.

ويؤكد بانافع أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً تقنيًا استراتيجيًا لا يمكن إنكاره، لكن الأسواق بحاجة إلى التمييز بين الشركات ذات الأسس المالية المتينة والنمو الفعلي، وتلك التي تعتمد فقط على روايات تسويقية.

ويختم قائلاً: "رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن الإفراط في التفاؤل والمبالغة في التقييمات قد يقود الأسواق إلى تصحيح مؤلم. لذلك، فإن التنويع الاستثماري والابتعاد عن التعرض المفرط لهذا القطاع باتا ضرورة، مع تحلّي المستثمرين والجهات التنظيمية بالحذر والواقعية في التعامل مع هذه الطفرة التقنية الواعدة ولكن المتقلبة بطبيعتها".

ماذا لو انفجرت الفقاعة؟

ويشار إلى مجموعة السيناريوهات المحتملة إذا انفجرت سوق الأسهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير المشار إليه:

التجارب التاريخية تشير إلى أن انهيار الفقاعات يؤدي غالباً إلى تراجع الشركات المهيمنة وصعود منافسين جدد. من غير المرجح أن تبقى جميع شركات "المجموعة السبع العظمى" أو أكبر الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي في موقعها خلال عقد قادم.

بعض الفقاعات السابقة مثل الإلكترونيات في الستينيات أثرت بشكل محدود. أخرى، مثل السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، قادت إلى ركود طويل وعميق .

وشدة التأثير تعتمد على أربعة عوامل: شرارة الفقاعة (سياسية أم تكنولوجية)، حجم الاستثمارات، نوعية الأصول التي تُبنى، ومن يتحمل الخسائر.

علاوة على طبيعة الشرارة: فقاعة الذكاء الاصطناعي بدأت تكنولوجية، لكنها الآن تتغذى من دعم سياسي وحكومي، ما قد يزيد المخاطر.

فقاعة محتملة

من جانبه، يقول خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة آي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن:

الحديث المتزايد عن فقاعة محتملة في أسهم الذكاء الاصطناعي يثير سيناريوهات مقلقة للمستثمرين والأسواق ككل.

الخطر الأكبر لا يقتصر على هبوط أسعار بعض الأسهم، بل يمتد ليصبح خطرًا نظاميًا بسبب التركّز الشديد للأسواق في عدد محدود من الشركات العملاقة مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت".

لوزن الضخم لهذه الشركات في مؤشرات كبرى مثل ستاندرد آند بورز 500 يجعل أي اهتزاز فيها قادراً على جر السوق بالكامل إلى الأسفل وخلق تأثير الدومينو.

ويضيف أن الخطر المباشر بالنسبة للمستثمر العادي يتمثل في خسارة جزء كبير من رأس المال، إذ أن ظاهرة الفقاعة عادة ما ترتبط بخسائر فادحة قد تصل إلى 50 بالمئة أو أكثر في بعض الشركات، خصوصًا حينما تكون التقييمات مبنية على وعود مستقبلية أكثر من كونها قائمة على أرباح حقيقية.

ويؤكد أن تبخر هذه الثروات يؤدي إلى ما يعرف بـ"تأثير الثروة السلبي"، حيث يتراجع الإنفاق والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب مخاطر السيولة التي تظهر عندما يحاول الجميع البيع في وقت واحد دون وجود مشترين، خاصة في الشركات الأصغر.

كما يشير سعيد إلى أن التداعيات لن تقف عند حدود قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن تمتد العدوى إلى قطاعات مرتبطة مثل أشباه الموصلات والحوسبة السحابية، بل وحتى قطاعات تبدو بعيدة كقطاع الطاقة والمرافق التي تخدم مراكز البيانات العملاقة.

هذه الأزمة – بحسب قوله – قد تؤدي إلى فقدان الثقة في قطاع التكنولوجيا وتقليص الاستثمارات في الابتكار لسنوات طويلة. ويوضح أن هناك مؤشرات حالية تجعل هذه المخاوف منطقية، على رأسها التقييمات المبالغ فيها، حيث تتداول بعض الشركات عند مضاعفات ربحية تصل من 40 إلى حتى 100 مرة، في حين أن المتوسط التاريخي للسوق يتراوح بين 15 و20 مرة فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين التوقعات الوردية للمستثمرين والواقع الفعلي الذي يظهر أن معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية لم تحقق بعد أرباحًا تغطي تكلفتها.

كما يلفت إلى حالة الثقة المفرطة التي تسود الأسواق حاليًا، وهو ما يظهر جليًا في مؤشر التقلبات VIX، المعروف بـ"مؤشر الخوف". وقال إن انخفاض المؤشر إلى مستويات متدنية يعكس عدم قلق المستثمرين من أي هبوط، وهو ما كان تاريخيًا مؤشرًا سابقًا على التصحيحات الكبيرة، شبيها بما حدث في فقاعه الانترنت في آواخر التسعينات.

ماذا قال سام التمان؟

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بأن سوق الذكاء الاصطناعي أصبح في فقاعة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن The Verge ونشر بعد منتصف الشهر الماضي.

تُفاقم تعليقاته القلق المتزايد بين الخبراء والمحللين من تسارع وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وقد أطلق كلٌّ من جو تساي، المؤسس المشارك لشركة علي بابا، وراي داليو من شركة بريدج ووتر أسوشيتس، وتورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، تحذيرات مماثلة، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وفي يوليو الماضي، ذكر سلوك في تقرير أنه يعتقد بأن فقاعة الذكاء الاصطناعي اليوم كانت في الواقع أكبر من فقاعة الإنترنت، حيث أصبحت الشركات العشر الكبرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر مبالغة في قيمتها مقارنة بما كانت عليه في التسعينيات.

مخاطر مزدوجة

استاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، يقول لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة أبدا وربما لعشر سنوات قادمة.

لكن تقييم شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه وربما يكون هو الفقاعة.

في حال انفجار هذه "الفقاعة"، ستكون المخاطر مزدوجة؛ أولاً مخاطر مالية (انهيار أسهم وخسائر للمستثمرين)، وثانياً مخاطر اقتصادية أوسع (تراجع الابتكار وتباطؤ النمو في قطاع التكنولوجيا).

ويضيف: المؤشرات الحالية – مثل الارتفاعات غير المبررة في التقييمات، الاعتماد المفرط على قصص النمو المستقبلية، والتشابه مع فقاعات تاريخية – تعزز المخاوف من أن السوق يعيش حالة تفاؤل مفرط قد لا تكون مستدامة.

ويشرح بعض المخاطر المحتملة في حال حدوث فقاعة أو انهيار لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

أولاً - خسائر مباشرة للمستثمرين

المستثمرون الأفراد والمؤسسات الذين ضخوا أموالًا بكثافة في أسهم الشركات الرائدة والناشئة في الذكاء الاصطناعي سيتكبدون خسائر كبيرة.

صناديق التقاعد وصناديق المؤشرات التي باتت تعتمد بشكل متزايد على أسهم التكنولوجيا المتقدمة ستتأثر بشكل خاص.

ثانياً: تأثير العدوى على الأسواق المالية:

انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي قد يخلق موجة ذعر تمتد إلى قطاعات أخرى من السوق، مثل شركات أشباه الموصلات، الحوسبة السحابية، وموردي البنية التحتية الرقمية.

احتمال حدوث موجة بيع واسعة قد يؤدي إلى هبوط مؤشرات رئيسية مثل ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

ثالثاً- تباطؤ الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا

إذا خسر المستثمرون الثقة في قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح مستدامة، قد يقل التمويل المخصص للبحث والتطوير.

هذا قد يؤخر تطوير تقنيات أساسية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، الروبوتات الذكية، والحوسبة الفائقة.

رابعاً- مخاطر اقتصادية كلية