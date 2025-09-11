العالم اليوم - مخاوف الديون تدفع كيرينغ لتأجيل الاستحواذ على فالنتينو

انتم الان تتابعون خبر مخاوف الديون تدفع كيرينغ لتأجيل الاستحواذ على فالنتينو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - قالت مجموعة كيرينغ الفرنسية للسلع الفاخرة أمس الأربعاء إنها لن تستحوذ بشكل كامل على دار الأزياء الإيطالية الشهيرة فالنتينو حتى عام 2028 على الأقل، في أول تحرك كبير تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد لوكا دي ميو، مما يعني تأجيل تنفيذ صفقة باهظة التكلفة تلقي بظلالها على المجموعة المثقلة بالديون.

وتمثل الصفقة، التي أُعلن عنها بعد يوم واحد فقط من تكليف المساهمين لدي ميو بإعادة الشركة المتعثرة المالكة للعلامة التجارية غوتشي إلى المسار الصحيح، أول بند رئيسي في قائمة مهام الإيطالي في وقت يسعى فيه إلى تقليص ديون كيرينغ البالغة 9.5 مليار يورو (11.13 مليار دولار).

وكان التزام كيرينغ بالاستحواذ الكامل على الأعمال من صندوق ميهوله للاستثمار المدعوم من قطر، والذي جاء ضمن صفقة أبرمت عام 2023، يثقل كاهل مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية المثقلة بالديون والتي تخضع ميزانيتها العمومية لمراقبة دقيقة من السوق وسط انخفاض المبيعات.

وذكرت كيرينغ أنه بموجب اتفاق جديد مع ميهوله، فإن هيكل الملكية الحالي لفالنتينو لن يتغير حتى عام 2028 على الأقل.

وأضافت كيرينغ أن خيارات ميهوله لبيع حصتها المتبقية البالغة 70 بالمئة في فالنتينو، التي كان من المقرر في بادئ الأمر أن يجري تنفيذها في 2026 و2027، تم تأجيلها الآن إلى 2028 و2029، في حين أجلت كيرينغ خيار الاستحواذ الكامل على فالنتينو إلى عام 2029 من عام 2028.

وقالت كيرينغ في آخر تقرير سنوي متاح لها إن الاستحواذ الكامل على فالنتينو سيكلفها نحو أربعة مليارات يورو، لكن المبلغ يمكن أن يختلف بالنظر لأنه جرى حسابه على أساس أرباح العلامة التجارية.