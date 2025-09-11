حزب الله يدين العدوان على اليمن
أدان حزب الله اللبناني، العدوانَ الإسرائيلي على اليمن، والذي استهدف صحيفتَي “26 سبتمبر” و”اليمن”، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى من الصحفيين.
وقال حزب الله، في بيان، إن "هذا العدوان الوحشي والغادر على وسائل الإعلام والصحفيين ليس جديداً على كيان العدو الذي دأب على محاولة إخفاء جرائمه".
واعتبر البيان أن العدوان "يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو، الذي بات يبحث عن أي انتصار وهمي لينقذ نفسه من مستنقع الفشل والهزيمة، بعد أن أخفق في القضاء على المقاومة أو إيقاف عملياتها في غزة والضفة الغربية، وبعد أن يئس من ردع اليمن المقاوم أو إضعاف عزيمته على مواصلة إسناد غزة وفضح جرائمه".
ودعا حزب الله "جميع المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذا العدوان ورفع الدعاوى بحق مرتكبيه أمام المحاكم الدولية المختصة لردع الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لوقف اعتداءاته المتكررة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية".
