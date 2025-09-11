العالم اليوم - كأس القارات للأندية.. "الفيفا" يحدد مواعيد وأماكن المباريات

انتم الان تتابعون خبر كأس القارات للأندية.. "الفيفا" يحدد مواعيد وأماكن المباريات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم 14 سبتمبر بين نادي بيراميدز المصري وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيواجه الفائز منهما الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر لتحديد بطل كأس إفريقيا- آسيا-المحيط الهادئ.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، فإنه ستجري 3 مباريات أخرى، بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025، خلال شهر ديسمبر.

وأكد "فيفا" تاريخ ومكان إجراء أول مباراتين ضمن كأس القارات للأندية 2025، النسخة الثانية من المسابقة الدولية الجديدة التي يُشارك فيها سنويا أبطال الاتحادات القارية الستة سعيا للتتويج على العرش العالمي.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أنه "كما كان الحال في البطولة الافتتاحية التي جرت أحداثها أواخر عام 2024، ستُقام نسخة 2025 بنظام معدل يتيح للأندية التي تتنافس في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس إفريقيا- آسيا-المحيط الهادئ على أرضها، مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض منافسة من منافسات فيفا بملعبها وأمام جماهيرها".

وأضاف أن نظام التناوب سنويا بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم يعتمد لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس إفريقيا- آسيا-المحيط الهادئ، وذلك لمنح الأندية فرصة استضافة مباريات تنافسية في كرة القدم الدولية، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم في إحدى بطولات "فيفا" أكثر من أي وقت مضى.

وستجمع المباراة الإقصائية لكأس إفريقيا- آسيا-المحيط الهادئ بين بيراميدز المصري بطل إفريقيا ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، يوم الأحد 14 سبتمبر في ملعب 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بالأهلي السعودي بطل آسيا، وستقام هذه المباراة في جدة يوم 23 سبتمبر، والفائز سيتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ويتأهل للمرحلة التالية.

وتبدأ المرحلة التالية بديربي الأميركيتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر بين كروز أزول المكسيكي بطل أميركا الشمالية ضد بطل أميركا الجنوبية الذي سيحدد يوم 29 نوفمبر.

وسيشهد يوم السبت 13 ديسمبر إقامة مباراة كأس التحدي بين الفائز من ديربي الأميركيتين ضد بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، والفائز منهما يتأهل للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا، والتي ستقام يوم 17 ديسمبر.