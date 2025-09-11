العالم اليوم - هرتسوغ يؤكد استعداد إسرائيل لاتفاق شامل ينهي حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر هرتسوغ يؤكد استعداد إسرائيل لاتفاق شامل ينهي حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 12:25 صباحاً - قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل ما زالت "مستعدة لاتفاق شامل" لإنهاء الحرب مع "حماس"، رغم الضربة التي نفذتها الثلاثاء واستهدفت وفد الحركة الفلسطينية في قطر أثناء مراجعته المقترح الأخير لوقف إطلاق النار.

وكان من المتوقع أن ترد حماس مساء الثلاثاء على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة، وفق ما قال دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة "سي إن إن" قبل أن تعرقل الضربة الإسرائيلية في الدوحة هذه الخطط.

وردا على سؤال من "سي إن إن" عمّا إذا كانت الضربة في الدوحة تعني أن إسرائيل غير مهتمة بوقف إطلاق النار، شدّد هرتسوغ على أن إسرائيل تريد إنهاء الحرب.

وصرّح هرتسوغ الأربعاء خلال فعالية في مؤسسة "تشاتام هاوس" الفكرية في لندن: "أوضحت إسرائيل بالأمس أنها مستعدة لاتفاق شامل، لإنهاء الحرب، وإعادة رهائننا، والمضي قدما. هذا ما ترغب إسرائيل في القيام به، وهي تنتظر وتنتظر وتنتظر، ونرى طوال الوقت كيف أنهم (حماس) يناورون بالمقترحات".

وأضاف هرتسوغ أن إسرائيل وافقت على مقترحات لوقف إطلاق النار "تقريبا طوال العام الماضي"، مشددا على أن حماس غالبا ما تضع "حبّة سم" في المفاوضات.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذير إلى قطر، الأربعاء، بعد يوم واحد من ضربة إسرائيلية في الدوحة استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس.

وأفاد نتنياهو في كلمة مصورة بالإنجليزية تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أقول لقطر وكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعله نحن".

وتابع قائلا: "تصرفنا وفق هذا النهج. استهدفنا العقول المدبرة للإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة السابع من أكتوبر. وفعلنا ذلك في قطر التي توفر لهم ملاذا آمنا، تؤوي الإرهابيين، تمول حماس، تمنح قادتها الفيلات الفاخرة، وتمنحهم كل شيء".

والثلاثاء استهدفت ضربة إسرائيلية في الدوحة قادة حركة حماس، أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.

ولم تتحدث إسرائيل عن نتائج مؤكدة للعملية، بينما أكدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل 5 أشخاص في الهجوم.