العالم اليوم - برصاصة في رقبته.. إطلاق نار على ناشط محافظ شهير في أميركا

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:14 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المعلق المحافظ تشارلي كيرك تعرض لإطلاق نار في ولاية يوتا.

وذكر ترامب في منشور على "تروث سوشال": "يجب علينا جميعا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، الذي تعرض لإطلاق النار. إنه رجل عظيم".

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث قوله إن الناشط المحافظ تشارلي كيرك أصيب بإطلاق النار خلال فعالية بجامعة يوتا فالي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن كيرك، رئيس منظمة "Turning Point USA"، أبرز منظمة ناشطة شبابية يمينية في البلاد، أصيب برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة خلال فعالية.

وأضافت أن كيرك (من مواليد 1993) يعدّ "أحد أقرب حلفاء ترامب".

وأوضحت أن الشاب أصيب برصاصة أطلقها المنفذ من مركز لوسي، وهو مبنى يبعد حوالي 200 متر عن مكان إقامة الفعالية.

وانتشرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة، تظهر أشخاصا يركضون في كل الاتجاهات بعد سماع دوي إطلاق نار.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم.