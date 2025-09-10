نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من خطر اتساع النزاع الأوكراني بعد حادثة الطائرات المسيرة في بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن حادثة الطائرات المسيرة في المجال الجوي البولندي تسلط الضوء على "خطر اتساع" النزاع الأوكراني.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي دوري إن "الحادثة، التي قيل إنها وقعت أثناء هجوم روسي واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا، يسلط الضوء مرة أخرى على التأثير الإقليمي والخطر الحقيقي المتمثل في توسيع نطاق هذا النزاع المدمر".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع التقارير حول هذا الحادث بقلق بالغ، وأكد مرة أخرى على أهمية وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في أوكرانيا.

وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأربعاء إسقاط قواته طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.

وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أورداش أن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية.

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرت مسيرة، مشيرة إلى أن ضرباتها اقتصرت على أهداف عسكرية أوكرانية.