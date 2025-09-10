نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع البريطانية تدعو إلى تعزيز الدفاعات الجوية لحلف "الناتو" فوق بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أنه طلب من القوات البريطانية دراسة خيارات لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف "الناتو" فوق بولندا.

وقال هيلي في مؤتمر صحفي في لندن: "طلبت من قواتنا المسلحة في بريطانيا النظر في خيارات لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف "الناتو" فوق بولندا".

وذكر هيلي في 1 سبتمبر أن رؤساء أركان الدفاع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا ــ ما يسمى بمجموعة E5 ــ سوف يجتمعون في لندن هذا الأسبوع لمناقشة زيادة الدعم لأوكرانيا.

وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأربعاء إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.

وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أورداش أن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية.