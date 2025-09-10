نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تنشر بيانًا لأحد قادتها زعمت إسرائيل أنها قتلته في هجوم الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، الذي ورد اسمه ضمن قائمة من استهدفتهم إسرائيل في الدوحة، أن ما جرى "جريمة تؤكد أن الاحتلال مجموعة من العصابات المسلحة والإرهابيين".

وجاء هذا التصريح كأول رد رسمي على محاولة الاغتيال التي استهدفت قيادات بارزة في حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف بدران، في بيان نشرته حماس اليوم الأربعاء — وهو البيان الذي يُعد دليلا عمليا على أنه لم يُقتل أو يُصاب في الحادث — أن "الاحتلال المجرم يشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو في حالة حرب مفتوحة لا مع الشعب الفلسطيني وحده، بل مع كل من يرفض سياساته العدوانية"، واصفا "مجرمي" الدولة الإسرائيلية بأنهم "يحملون معتقدات عنصرية ويديرون كيانا يمتلك ترسانة عسكرية هائلة".

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه وبعد مرور 24 ساعة على الانفجارات التي هزت الدوحة، والتي أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنها كانت جزءا من عملية اغتيال استهدفت كبار قادة حماس، فإنه وحتى اللحظة، لم تُعلن أي جهة عن نجاح العملية، كما لم تُنشر أي صور أو وثائق تثبت إصابة أو مقتل أي من المستهدفين، ما يُثير تساؤلات واسعة حول نتائجها الفعلية.

وأكد بدران أن حماس "ستواصل الدفاع عن شعبنا وعن حقه في تقرير المصير"، مشددا على أن "دماء قادتنا ليست أغلى من دماء أطفال غزة ونسائها وشيوخها".

وأشار إلى أن "كل الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والمجتمعية أرسلت رسائل تضامن ومساندة للحركة بعد الجريمة التي ارتكبها نتنياهو في الدوحة".

وفي الختام، شدد القيادي في حماس على أن "الحركة تقاتل من أجل شعبها، وتفاوض وتتحرك سياسيا ودبلوماسيا من أجله، ولن تتمكن أي قوة في الأرض من منعنا من أداء دورنا الوطني".

كما أكد أن "هذه الجرائم لن تؤثر على قراراتنا القيادية، ولا على تنسيقنا المستمر مع الفصائل الفلسطينية للحفاظ على قرار وطني موحد يمثل كل الشعب الفلسطيني في القضايا المصيرية"