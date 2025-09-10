العالم اليوم - فيديو.. قتلى ومصابون في غارات إسرائيلية على صنعاء والجوف

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتلى ومصابون في غارات إسرائيلية على صنعاء والجوف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شن غارات جديدة على صنعاء وسط اليمن، والجوف إلى الشمال منها.

وقال الجيش في بيان إنه "بعد تصفية قياداته، يواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف عسكرية تابعة لسلطة الإرهاب الحوثية في عمق اليمن".

وأضاف: "قبل وقت قصير، شن الجيش الإسرائيلي عبر طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، غارات على أهداف عسكرية تابعة لسلطة الإرهاب الحوثية في محيطي صنعاء والجوف في اليمن".

وقال الجيش إن هذه الغارات "على خلفية الهجمات" التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، التي أُطلقت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأكدت مصادر لـ"دوت الخليج"، سقوط قتلى ومصابين، إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء والجوف.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أفادت بوقوع "عدوان إسرائيلي" استهدف صنعاء، في استمرار للمواجهة الدائرة منذ أشهر بين الجماعة المدعومة من إيران وإسرائيل.

وأوردت القناة على حسابها على منصة "إكس"، وقوع "عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء"، هو الأول منذ غارات مماثلة قتل فيها رئيس حكومة الحوثيين وعدد من أعضائها في 28 أغسطس الماضي.

وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين أن "الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على اليمن".

وقال القيادي الحوثي حزام الأسد، إن الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في صنعاء.

وأفاد مراسل "دوت الخليج"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا مديرية الحزم بمحافظة الجوف في اليمن.