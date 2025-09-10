العالم اليوم - إيران: الاتفاق مع "الطاقة الذرية" لا يتيح دخول المفتشين

انتم الان تتابعون خبر إيران: الاتفاق مع "الطاقة الذرية" لا يتيح دخول المفتشين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف عراقجي، في مقابلة بُثت الأربعاء على التلفزيون الرسمي: "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول. بناء على التقارير التي ستقدّمها إيران لاحقا، يتعيّن التفاوض على طبيعة الوصول في الوقت المناسب".

كما لفت إلى أن: "في هذا الاتفاق تم قبول قانون مجلس الشورى بشكل صريح، حيث يجب العمل في إطار هذا القانون".

وأوضح: "كما أن المسار الذي حدده قانون البرلمان، والذي ينص على وجوب مصادقة كل شيء من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، تم الاعتراف به في هذه الوثيقة، وأن إيران ستنسق تعاونها من خلال هذا المسار".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".

وكان مصدر دبلوماسي مصري أعلن لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا اتفاقا برعاية مصرية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق "سيمهد لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيران".

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو.