العالم اليوم - مسؤول في حماس: "لا حديث حاليا" عن وقف إطلاق النار في غزة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - أعلن مسؤول بارز في حماس، الأربعاء، أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامة قادة الحركة في الدوحة.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية ردا على سؤال حول وضع المفاوضات: "لا أحد يتحدث عن هذا في الوقت الحالي".

وجاء تعليق المسؤول الذي لم تذكر الشبكة اسمه، بعد يوم واحد من استهداف إسرائيل قادة حماس في العاصمة القطرية، خلال مناقشتهم المقترح الأميركي الجديد.

وحسب "سي إن إن"، فقد كان من المقرر أن تقدم حماس ردها على المقترح للوسطاء القطريين مساء الثلاثاء، لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، صرح في مؤتمر صحفي عقد بعد ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي، أن بلاده لا ترى أي جدوى من استمرار المحادثات.

وأضاف: "لم تدخر قطر جهدا وستبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب في غزة، لكن بالنسبة للمحادثات الحالية لا أعتقد أن هناك جدوى بعد ما شهدناه من هجوم اليوم (الثلاثاء)".

وأجرى وسطاء قطريون محادثات حول مقترح الهدنة الأميركي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين، وكانوا يتوقعون ردا من حماس مساء الثلاثاء، وفقا لما ذكره دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة "سي إن إن".