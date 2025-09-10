نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يبحث مع رئيسة حكومة تونس تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يبحث مع رئيسة حكومة تونس تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

إشادة بجهود القيادة التونسية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه تحياته إلى فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، مشيدًا بما يبذله من جهود حثيثة في قيادة مسيرة الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في تونس الشقيقة.

تطوير العلاقات الثنائية ومخرجات اللجنة العليا المشتركة

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، على المستويين الرسمي والشعبي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشار إلى انعقاد الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة في القاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون واستكشاف آفاق جديدة للتكامل، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تنسيق مصري تونسي لمواجهة التحديات الإقليمية

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي المشترك نحو تسوية الأزمات الإقليمية.

كما تم الاتفاق على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الإفريقية، بما يعزز الحضور المصري والتونسي في محيطهما الإقليمي.

دعوات متبادلة بين السيسي وقيس سعيد

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيسة الحكومة التونسية أعربت عن تطلع فخامة الرئيس قيس سعيد لاستقبال السيد الرئيس في زيارة رسمية إلى تونس، فيما جدّد السيد الرئيس الدعوة الموجهة إلى الرئيس التونسي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر 2025.