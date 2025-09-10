ويتكوف وكوشنر يناقشان المقترح الأميركي لوقف الحرب

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية رون ديرمر في ميامي بالولايات المتحدة بمبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر لمناقشة المقترح الأميركي بشأن صفقة إنهاء الحرب في غزة، بالإضافة إلى الخطة الأميركية لما بعد الحرب في غزة، وفقا لمسؤول أميركي رفيع المستوى.

ويقدم كوشنر، الذي شغل منصب كبير مستشاري الرئيس خلال فترة ترامب السابقة ولم ينضم إلى الإدارة في هذه الفترة المشورة للرئيس وفريقه بشأن الحرب في غزة. وفي الأسابيع الأخيرة، زاد كوشنر من مشاركته بشكل ملحوظ في قضية غزة، وحصل عمليًا على «الضوء الأخضر» من الرئيس ترامب لصياغة الخطة الأميركية لما بعد الحرب في غزة.

وقال مسؤول أميركي كبير إن إسرائيل سوف يكون لها تأثير على الخطة الأميركية لليوم التالي، «ولكنها لن تكون خطة بيبي أو خطة ديرمر».

ويتضمن الاقتراح الأميركي إطلاق سراح جميع الاسرى وإنهاء الحرب في غزة، وبندا يتحدث عن كيفية تنفيذ انسحاب قوات الاحتلال من غزة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأشار المصدر إلى أنه بحسب هذا البند: «سيتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل، من دون استثناءات، بما في ذلك من محيط القطاع، مشروط بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن».

تضيف القناة أن إسرائيل راضية عن هذا البند لأنه لا يشترط انسحابًا إسرائيليًا كاملًا وغير مشروط من غزة. حماس تصف هذا البند بأنه «فخ» ، وتقول إنه سيمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على توقيت الانسحاب أو على شكل جهاز الحكم الجديد في غزة بعد الحرب.