وزارة الصحة: حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى أكثر من 64 ألفًا منذ 7 أكتوبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، أن عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 64،656 شهيدًا و163،503 مصابين، في حصيلة مروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

دماء جديدة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى كل يوم

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 41 شهيدًا و184 جريحًا، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم سجلت 12،098 شهيدًا و51،462 مصابًا.

أطفال يموتون جوعًا.. والمجاعة تحصد أرواح الأبرياء

كما سجلت المستشفيات 5 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع إجمالي وفيات المجاعة منذ بداية العدوان إلى 404 حالات، منهم 141 طفلًا.

قصف منتظري المساعدات وإغلاق المعابر يضاعف المأساة

كما ارتفع عدد ضحايا استهداف منتظري المساعدات منذ 27 مايو إلى 2،456 قتيلًا و17،861 مصابًا، بعد مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة 40 آخرين خلال يوم واحد فقط.

وتتهم وزارة الصحة الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات في أماكن التوزيع، فيما تواصل إسرائيل منذ مارس الماضي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول المواد الغذائية والعلاجية، ما أدى إلى تفاقم المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

وأكدت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المستمر بدعم أمريكي أدى إلى إبادة جماعية شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلًا أوامر محكمة العدل الدولية والنداءات الدولية لوقف الجرائم. وإلى جانب الشهداء والجرحى، لا يزال هناك أكثر من 9،000 مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.