العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لإجراءات قطر

انتم الان تتابعون خبر الشيخ محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لإجراءات قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

جاء ذلك خلال لقاء في الديوان الأميري بالدوحة، أثناء زيارة أخوية لرئيس دولة الإمارات إلى قطر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الشيخ محمد بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء "يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها".

وأشاد في هذا السياق بجهود الشيخ تميم بن حمد من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.