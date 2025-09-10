نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قطر تحتج رسميًا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت دولة قطر، اليوم الأربعاء، رسالة عاجلة إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسانججين كيم القائم بالأعمال في بعثة كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة.

الرسالة جاءت على لسان المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التي طالبت بتعميمها على جميع أعضاء مجلس الأمن واعتمادها كوثيقة رسمية. وبالفعل صدرت الرسالة بالرقم المرجعي S/2025/563.

إدانة قوية للهجوم

قطر أكدت في رسالتها إدانتها "بأشد العبارات" لهذا الاعتداء الذي وصفته بالإجرامي والجبان، مشددة على أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين القطريين والمقيمين على أراضيها.

تحرك أمني فوري

أوضحت السلطات القطرية أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني تحركت فورًا للتعامل مع تبعات الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف وضمان سلامة السكان والمناطق المحيطة.

موقف قطري حازم

أعادت قطر التأكيد في رسالتها على أنها لن تتهاون مع "السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم"، مؤكدة تمسكها الكامل بسيادتها الوطنية. كما أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على أعلى المستويات، وأنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل حال توافرها.

أبعاد سياسية ودبلوماسية

هذه الخطوة القطرية تعكس توجهًا واضحًا نحو التصعيد الدبلوماسي عبر المؤسسات الدولية، في محاولة لوضع الهجوم ضمن مسؤولية المجتمع الدولي. كما أنها تبرز إصرار الدوحة على مواجهة أي استهداف مباشر أو غير مباشر لأمنها القومي.