عاجل- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: ننسق مع أمريكا لكن لا نتصرف وفق مصالحها

أحمد جودة - القاهرة - استبق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بشأن الهجوم الإسرائيلي على الوفد المفاوض لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدا أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة لكنها لا تتحرك دائما وفق مصالحها.

وقال دانون في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية: "نحن لا نتصرف دائما بما يخدم مصالح الولايات المتحدة. نحن ننسّق معهم، وهم يقدمون لنا دعما كبيرا نُقدّره، لكن أحيانا نتخذ قرارات ونُبلغ واشنطن بها لاحقا."

الهجوم استهدف حماس وليس قطر

وأضاف السفير الإسرائيلي أن العملية العسكرية لم تستهدف قطر بحد ذاتها، وإنما كانت موجهة ضد قيادات حركة حماس، واصفا القرار بأنه "كان صائبا".

الموقف الأمريكي من الهجوم

في المقابل، تجنبت الإدارة الأمريكية إدانة الهجوم أو التنديد به، إذ وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الغارة بأنها "حادث مؤسف"، مؤكدة أن واشنطن تلقت إشعارا مسبقا من إسرائيل بشأن العملية.



وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بمخاوفه، معتبرًا أن ما حدث "لم يُسهم في تعزيز السلام في المنطقة".

نفي قطري لتلقي تحذير مسبق

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ما تردد عن تلقي بلاده تحذيرا مسبقا، مؤكدا عبر منشور على منصة "إكس" أن الاتصال الأمريكي جاء بعد بدء الانفجارات في الدوحة، وليس قبلها كما زعمت بعض المصادر.

إدانات دولية متواصلة

وتتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي، وسط تأكيدات على أنه يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة دولة قطر وللقانون الدولي، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.