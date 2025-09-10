نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتبرأ من هجوم إسرائيل على قطر ويؤكد: "لا أتفاجأ بأحداث الشرق الأوسط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه "غير سعيد" بالطريقة التي نُفذت بها العملية.



وقال ترامب في تصريحات للصحفيين أثناء وجوده في أحد مطاعم واشنطن: "لسنا سعداء بالوضع، نريد عودة الرهائن، لكنني لست راضيا عن الطريقة التي سارت بها الأمور".

تصريحات ترامب للصحفيين

وعند سؤاله عما إذا كانت الضربة الإسرائيلية فاجأته، أجاب ترامب: "لا أتفاجأ أبدا بأي شيء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط"، وأوضح أنه سيدلي ببيان كامل لاحقًا، مشيرا إلى أنه كان "مستاء للغاية من كل جانب".

البيت الأبيض يوضح الموقف

ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب لم يتم إبلاغها بالهجوم إلا قبل وقت قصير من تنفيذه، ما أثار إحباط بعض مستشاريه لعدم تمكنهم من تحذير قطر في الوقت المناسب.

وأصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أن قرار الهجوم اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منفردًا، وأن واشنطن علمت به "متأخرة جدا للتدخل".

تصريحات على "تروث سوشيال"

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "كان هذا قرارا اتخذه نتنياهو، ولم يكن قراري، بحلول الوقت الذي علمت فيه إدارتي بالهجوم وأبلغت القطريين، لم يكن هناك الكثير لوقفه".

وأضاف أنه كلف مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بإخطار القطريين فورًا بالهجوم الوشيك، لكن الإشعار جاء متأخرا.

تعاون دفاعي مع قطر

كما أشار ترامب إلى أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر، رغم أن هناك اتفاقية قائمة سبق أن عدلها ترامب خلال زيارته للدوحة في مايو الماضي.