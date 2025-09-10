نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قطر: لا تهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث بأمن الإقليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت دولة قطر أنها لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والاعتداءات المتكررة التي تستهدف أمن المنطقة، مشددة على أن أي عمل يمس سيادتها وأمنها القومي لن يمر دون محاسبة.

وفي رسالة رسمية وجهتها الدوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر سانغجين كيم، طالبت قطر بتعميم الرسالة على أعضاء المجلس وإصدارها كوثيقة رسمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي

الرسالة أوضحت أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما اعتبرته الدوحة "اعتداءً جبانًا" وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

إجراءات قطرية عاجلة

أكدت قطر أن الجهات الأمنية والدفاع المدني تحركت فور وقوع الحادث، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

كما لفتت إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، مع التعهد بالكشف التفاصيل فور توفرها.

موقف قطري حازم

وشددت الدوحة على أن الاعتداء يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي، مؤكدة أنها ستواصل التحرك على المستويات الدبلوماسية والقانونية لوقف "العبث الإسرائيلي المستمر" والعمل على محاسبة المسؤولين عنه.