‏وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب فسيتم تدميرها وتدمير غزة بالكامل

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الدفاع الإسرائيلي: "إذا لم تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب فسيتم تدميرها وتدمير غزة بالكامل".

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".