مصادر قطرية: إسرائيل والولايات المتحدة وعدتا الشهر الماضي بعدم استهداف مسؤولي حماس داخل الأراضي القطرية

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر قطرية، إن إسرائيل والولايات المتحدة وعدتا الشهر الماضي بعدم استهداف مسؤولي حماس داخل الأراضي القطرية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".