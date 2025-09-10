العالم اليوم - "نوفو نورديسك" للأدوية تعتزم تسريح 11% من قوتها العاملة

انتم الان تتابعون خبر "نوفو نورديسك" للأدوية تعتزم تسريح 11% من قوتها العاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - أعلنت شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك"، المصنعة لعقار "ويجوفي" لإنقاص الوزن، الأربعاء، أنها ستقوم بتسريح 9000 موظف، منهم 5000 في الدنمارك، بهدف تعزيز تركيز الشركة على فرص النمو في مجال أدوية السمنة والسكري.

وتهدف إعادة الهيكلة، التي من شأنها شطب 11 بالمئة من القوى العاملة في الشركة، إلى تقليل التعقيد التنظيمي وتسريع اتخاذ القرارات في ظل زيادة المنافسة في سوق أدوية السمنة.

وأضافت نوفو نورديسك أن هذا الخفض في أعداد الموظفين سيوفر 8 مليارات كرونة دانمركية (1.25مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026، وأن هذا المبلغ سيتم توجيهه إلى إجراء أبحاث على السكري والسمنة، بما يشمل البحث والتطوير.

الجدير بالذكر أن الشركة – التي يقع مقرها في باجسفيرد، على مشارف كوبنهاغن - يعمل بها 78 ألفا و400 عامل.